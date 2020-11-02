8 حالات تستحق فيها العلاوات الخمس.. تعرف عليها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يحق صرف متجمد العلاوات الخمس لعدد 8 الحالات وهي:1- مستحق المعاش الذي قطع معاشه بعد يوليو بسبب الوفاة، تصرف باقي الأقساط للورثة الشرعيين.2- صاحب المعاش الذي توفي بعد يوليو ويوجد مستحقون، تصرف الأقساط الباقية للورثة الشرعيين.3- مستحق المعاش الذي قطع معاشه قبل يوليو، ويوجد مستحقون للمعاش، تصرف لهم فرق العلاوات يدويًا، مقسمة على الشهور حسب مواعيد الأقساط.4- صاحب المعاش الذي توفي قبل يوليو، ولا يوجد مستحقون، لا تصرف العلاوات.5- صاحب المعاش الذي توفي بعد يوليو ولا يوجد مستحقون، تصرف الأقساط الباقية للورثة الشرعيين.6-صاحب المعاش الذي توفي قبل يوليو 2020، ويوجد مستحقون للمعاش تصرف لهم بنسب استحقاقها.7. مستحق المعاش الذي قطع معاشه بعد يوليو لأي سبب غير الوفاة، تصرف له باقي الأقساط مرة واحدة مع المنحة أو منفردة.8- مستحق المعاش الذي قطع معاشه قبل يوليو لأي سبب، لا تصرف العلاوات.