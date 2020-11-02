السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لصالح برنامج «سكن لكل المصريين»

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والاسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الأراضي الفضاء علي مستوي الجمهورية.ووجه الرئيس بانشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصرين".