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الثقافة

الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:03 م
محمد مستجاب
محمد مستجاب
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور، القاص والروائي محمد محمد مستجاب حول روايته "القمر تعابثه بنات الحور"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف الأربعاء على شاشة النيل الثقافية.

فازت رواية "القمر تعابثه بنات الحور" للروائي والسيناريست محمد محمد مستجاب، بالمركز الأول لجائزة توفيق بكار التونسية للرواية العربية في دورتها الثانية، والتي تنظمها جمعية ألق الثقافية.

وذكر محمد محمد مستجاب أن الرواية ذات طابع ريفي أصيل، حيث تدور أحداثها في الريف المصري.

الرواية عن سيرة هارون، وهو بحار وناقل ركاب بين ضفتي النيل، يعيش في قاربه، على شاطئ الترعة، ويقضي وقته في تحطيب الأشجار حينًا، وفي الصمت حينًا آخر، إلى أن يقتحم ركود حياته اغتيال صبرية على قاربه، ما سيبعده أكثر عن عالم قريته، ويشعره بمزيد من الحزن والوحدة.

من أجواء الرواية:
"جلس النمس على الأرض مرة أخرى، وبدأ يعبث بإصبعه في التراب، ثم وضع بعض الحطب على راكية النار، وضحك كعادته، ثم مد يده يربت على كتف هارون، وقال: أعرف أنك لست خائفًا؛ ولكنك لا تعرف الطريق الصحيح؛ ولا تقلق يا بني، سيأتي كل شيء في أوانه؛ المهم أن تكون مستعدًا لاستقباله، ربما يكون موت صبرية قد وضعك على بداية الطريق، وإرادتك هي التي تدفعك لاستكماله، وهذا هو معنى الحياة، ما دام الموت هو النهاية المؤكدة، فلنفعل شيئًا يبرر تلك الحياة، ولنترك أثرًا على وجه الأرض، أثرًا لا يمحى مع الأيام وضعف الذاكرة، وعندما تتعلم الخوف من الموت، عندئذ تُقَدِّر الحياة."

محمد محمد مستجاب كاتب وسيناريست، ورث صنعة الأدب عن والده الكاتب الكبير الراحل محمد مستجاب. يكتب الرواية والقصة والسيناريو والمقال النقدي.

صدر له ثلاث مجموعات قصصية "ثعبان يبحث عن مشط" 2010، "باب للدخول" 2012، "عتبات سلم قديم" 2020، وروايتان "العزف بمجدافين" 2014، "قمر تعابثه بنات الحور" 2020، وكتابان "شبابيك" 2015، كتاب "دقة قديمة.. فى مديح بيتنا القديم" 2020، بالإضافة إلى رواية للأطفال "شق القمر" 2012.

نال جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة – قسم الإعداد المسرحي عن نص رواية (مستجاب الفاضل) للأديب محمد مستجاب – بعنوان (الفاضل) لعام 2007 ثم فاز بمسابقة نادي القصة لعام 2007 عن قصتي (المجد – الأريكة). كما حصل على جائزة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة عن قصة (التتار) لعام 2008. ثم جائزة –اتحاد كتّاب العرب - القصة عن مجموعة قصص ( وصايا غير معلنة) 2008 وجائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة عن مجموعة قصص (ثعبان يبحث عن مشط) لعام 2008. كما نال جائزة أحسن سيناريو في مسابقة عبد الحي أديب بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لعام 2009 عن سيناريو فيلم ( حلم حمادة وميمي). وجائزة يوسف ابورية للرواية الدورة الأولي لعام 2010 ثم جائزة إحسان عبد القدوس في الرواية عن عام 2012. وأخيرًا حاصل على جائزة فلسطين الدولية للرواية "غسان كنفاني" للسرد القصصي " الدورة الأولى عام 2012 عن رواية "قرية ليس بها رجل".
الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

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