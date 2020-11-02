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سياسي

«ماعت» تقيم فعالية ثقافية تراثية لـ 9 دول أفريقية (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:10 م
فعالية ثقافية تراثية
فعالية ثقافية تراثية
محمد الشريف
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نظمت وحدة الشؤون الأفريقية بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية ثقافية بعنوان "يوم المدن الأفريقية: شباب وثقافات"، شارك فيها حوالي 30 شابا وفتاة من تسع دول أفريقية مختلفة، كلٌ يمثل مدينته ودولته لعرض ثقافتها وأبرز معالمها، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمدن ويوم الشباب الأفريقي.

وشارك في اليوم ممثلون عن دول: مصر والسودان وجنوب السودان وكينيا وتشاد وبنين وتوجو ومالي وغانا، وأقيمت معارض للدول المشاركة لعرض تراث كل دولة من أزياء وطعام ومنتجات شهيرة بها.

وقدمت كل دولة عروض توضيحية عن دولها وأهم مدنها؛ للتعريف بها وبالثقافات والديانات والعادات المتنوعة بها.

وفي افتتاح اليوم، قال أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التذكير بيومي العالمي للمدن ويوم الشباب الأفريقي يعد فرصة للتعريف بالثقافات الأفريقية المختلفة، وبإمكان ذلك أن يشكل روابط أقوى بين الشعوب لا تستطيع أي جهود حكومية تشكيلها.

فيما أفاد بول أوكومو الخبير التنموي الأممي ورئيس منظمة المنصة الأفريقية، أن التعريف بتلك الثقافات يجب أن يلغي الحدود بيننا كأفارقة، وأوصى المشاركون بتذكر ثقافتهم حتى ولو كانوا يعيشون في وطنهم غير وطنهم الأصلي للحفاظ على هوية خالصة.

وذكر كوفي كانكام؛ رئيس منظمة إلزيكا للإغاثة، إن كل مدينة أفريقية تمثل حالة مختلفة عن المدينة الأخرى حتى في نفس الدولة، مؤكدا أن هذا التنوع هو ما يجعل لنا كأفارقة طابعا خاصا، ولا يجب أن يعتبره الشباب الأفريقي عاملا تفرقة بيننا لكن منطلق للتعاون.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة؛ جبرين عبدالله، أننا جميعا ننتمي للولايات المتحدة الأفريقية، حتى وإن كانت هناك حدود مصطنعة للدول، غير أننا نعبر جميعا عن روح واحدة ومستقبل واحد مشترك.

الجدير بالذكر أن احتفال مؤسسة ماعت باليوم العالمي للمدن ويوم الشباب الأفريقي يأتي بهدف تعزيز نشر الثقافات الحضرية على مستوى القارة، والدفع قدما نحو التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات التي تواجهنا جميعا كأفارقة.

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