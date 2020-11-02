«تعليم أسوان» تؤكد خلو مدارسها من فيروس كورونا

نفت مديرية التربية والتعليم بأسوان ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة طالبين بمدرسة محمد صالح حرب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة.ترجع الواقعة إلى دخول سيارة إسعاف للمدرسة تعود إلى السبت الماضي الموافق 31-10-2020، حيث أصيبت الطالبة ''ش.م.ع'' بقسم الإلكترونيات بالمدرسة المذكورة بحالة إغماء، قامت على إثرها المدرسة بطلب سيارة الإسعاف، التى قامت بنقل الطالبة إلى المستشفى برفقة ''م.م.أ'' معلمة بذات المدرسة، وتم تشخيص حالة الطالبة بهبوط فى الدورة الدموية.وأكدت مديرية تعليم أسوان خلو مدارسها من أى حالات كورونا، مهيبة بروّاد مواقع التواصل تحرّى الدقة فى نقل الأخبار، حيث تسبب هذه الأخبار حالة من البلبلة بين أفراد المجتمع.