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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:12 م
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
آلاء حسن
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أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، ندوة بعنوان "ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام"، بمقر المكتبة بالزمالك، تحدث فيها الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس الجمعية المصرية للمترجمين واللغويين، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

تحدث الدكتور حسام الدين مصطفى، عن أهمية الترجمة ودورها الكبير فى بناء جسور التواصل بين الأمم، وكيف أنها تساهم فى نقل الحضارات من بلد إلى آخر، تحدث، والتفاعل معها يهدف إلى تحقيق التكامل بين الثقافات المختلفة فى إطار تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، والتأكيد على أن الترجمة بوصفها مهنة مهمة تؤدى دورا كبيرا فى التقارب والتفاهم والتعاون بين الأمم.

كما ألقى الدكتور حسام الدين مصطفى الضوء على أشكال التعبير فى أدب الحرب مثل الرواية والقصة والنصوص الشعرية، سواء كانت مكتوبة أو محكية تتناول موضوعات الحرب وما يتعلق بها، وتركز على الفخر بالنصر أو بمرارة الهزيمة، أو حث الجنود وهو شائع عند جميع الأمم وخلال كل الأزمنة، وتحدث عن دور المترجم وكيف أنه يوظف إمكانياته اللغوية والثقافية فى خدمة النص المترجم متسلحا بوعى معرفى وقدر كبير من الثقافة.
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

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