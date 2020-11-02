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رئيس التحرير التنفيذي
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بامتياز وتوصية بالطباعة.. «آداب جنوب الوادي» تمنح الماجستير للباحثة أسماء خليل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:35 م
أسماء خليل
أسماء خليل
طباعة
منحت كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، درجة الماجستير للباحثة أسماء خليل، بتقدير عام امتياز، وأوصت بطباعة رسالتها «النقد التكويني ودوره في فك شفرات النص - ديوان ماذا تبقى له؟ نموذجًا»، وتبادلها بين الجامعات.
ووجهت ابنة مركز إسنا، الشكر لوالدها، عقب حصولها على درجة الماجستير، قالت خلالها: «الحمد لله الذي وهبني نعمة السير في طريق العلم، والحمد لله حينما زينه لي بالمحبة، ابتليت بالمشقة والعناء فغلبتهما بالصبر وحلاوة البحث ومتعته، تفتحت لي الكثير من الأبواب الممهدة، لكنني عفتها واخترت الطريق الأصعب، نلت متعة السبق، ومهدت الطريق لمن يأتي من بعدي، وقفت على حافة النهر ونلت جرعة علم قد لا أظمأ بعدها أبدًا، تعلمت كيف تكون البدايات.. كتبت سطرًا في ذاكرتي يليق بي وبك يا أبي».
ضمت لجنة الإشراف على مناقشة الرسالة الأستاذ الدكتور السيد محمد علي، أستاذ النقد والبلاغة والأدب المقارن، المساعد المتفرغ، بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، والدكتور عزت عبد العليم محمود، مدرس الأدب والنقد بالكلية، وضمت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور غريب محمد علي، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ، رئيس القسم، وكيل الكلية الأسبق، رئيسًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور رفاعي يوسف عبد الحافظ، أستاذ الأدب والنقد، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة أسوان.

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