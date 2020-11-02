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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

اجتماع طارئ بـ«صحة كفر الشيخ» لبحث مواجهة كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:51 م
سوسن سلام
سوسن سلام
عمرو الشامي
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عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الإثنين، اجتماعًا طارئًا بشأن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك مع مديرى الإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم الاثنين، أن النقاش قد دار حول خطة التوسع في أسرة الرعايا والأقسام الداخلية بالمستشفيات وتوفير المستلزمات والواقيات والأدوية، وكذلك بروتوكول تحويل الحالات الحرجة إلى قسم الرعاية المركزة ودور كل إدارة، للخروج بالخدمة الصحية في أفضل صورة.

فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة.

وشددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ 4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.

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