95 مليونًا شاركوا في التصويت المبكر بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أدلى أكثر من 95 مليونا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بحلول اليوم الاثنين، بحسب إحصاء لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا.ويمهد ذلك الطريق لما يُتوقع أن تكون أعلى مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي.ويشكل هذا الرقم القياسي 69% من إجمالي المشاركين في التصويت بانتخابات عام 2016.