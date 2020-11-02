برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: نفذنا مئات المشاريع الخدمية بالعراق

ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في العراق، اليوم الإثنين، أنه نفذ مئات المشاريع الخدمية والإنسانية في المحافظات المحررة، وأنه سيستمر في ذلك.وأوضح البرنامج ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أنه نفذ 271 مشروعًا خدميًا وإنسانيًا في صلاح الدين، كما تمت إعادة تأهيل 20 ألف دار سكنية في محافظة الأنبار، وتنفيذ 1754 مشروعًا خدميًا في محافظة نينوي.