برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: نفذنا مئات المشاريع الخدمية بالعراق
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:48 م
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ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في العراق، اليوم الإثنين، أنه نفذ مئات المشاريع الخدمية والإنسانية في المحافظات المحررة، وأنه سيستمر في ذلك.
وأوضح البرنامج ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أنه نفذ 271 مشروعًا خدميًا وإنسانيًا في صلاح الدين، كما تمت إعادة تأهيل 20 ألف دار سكنية في محافظة الأنبار، وتنفيذ 1754 مشروعًا خدميًا في محافظة نينوي.
وأوضح البرنامج ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أنه نفذ 271 مشروعًا خدميًا وإنسانيًا في صلاح الدين، كما تمت إعادة تأهيل 20 ألف دار سكنية في محافظة الأنبار، وتنفيذ 1754 مشروعًا خدميًا في محافظة نينوي.