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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإزالة مبنى مخالف بطريق إبشواي السياحي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:43 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقب ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بمركز إبشواي، التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددًا من أهالي قرى ومركز أبشواي، للاستماع الى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواى، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكوى أحد المواطنين من غلق الطريق المؤدي الى منزله بسبب إقامة منزل مخالف على طريق ابشواي السياحي، ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة إبشواي، ووكيل وزارة الزراعة بالإزالة الفورية للمبنى بالتنسيق مع قوات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المبنى.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري بسرعة استكمال تغطية مصرف السعرانة بقرية العلوية بإبشواي، كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ محطة الصرف الصحي بعزبة حنا ويصا التابعة لقرية ابوكساه، وفحص شكوى أحد المواطنين بعزبة جبر بشأن عدم انتظام وصول مياه الشرب لمنازل المواطنين.

ووجه "الأنصاري" وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، وكذا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة، بجانب المساعدات المالية العاجلة لعدد من الحالات المستحقة.

ووجه المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب، كما وجه بتوفير قروض ميسرة وعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الهمم من خلال مبادرة مشروعك.
محافظ الفيوم يوجه بإزالة مبنى مخالف بطريق إبشواي السياحي
محافظ الفيوم يوجه بإزالة مبنى مخالف بطريق إبشواي السياحي
محافظ الفيوم يوجه بإزالة مبنى مخالف بطريق إبشواي السياحي
محافظ الفيوم يوجه بإزالة مبنى مخالف بطريق إبشواي السياحي

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