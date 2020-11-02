وزير الداخلية الفرنسي يعتزم زيارة روسيا قريبًا

قال دارمانين، في تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد عقدت اجتماعًا قبل عدة أيام مع السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، وسأتوجه لزيارة روسيا خلال الأيام المقبلة".وأشار إلى أن موسكو من بين الدول التي يمتلك مواطنوها آراء متطرفة، موضحًا أن روسيا كدولة تتأثر سلبًا بهذه المشكلة، فهناك أفراد يأتون إلى فرنسا من الشيشان، وهي جزء من الأراضي الروسية.كما أعرب الوزير الفرنسي عن شكره للسلطات الروسية على دعمها بلاده بعد الأحداث الإرهابية التي وقت في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية.