رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية الفرنسي يعتزم زيارة روسيا قريبًا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:49 م
وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي دارمانين
أ ش أ
طباعة
قال دارمانين، في تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد عقدت اجتماعًا قبل عدة أيام مع السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، وسأتوجه لزيارة روسيا خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن موسكو من بين الدول التي يمتلك مواطنوها آراء متطرفة، موضحًا أن روسيا كدولة تتأثر سلبًا بهذه المشكلة، فهناك أفراد يأتون إلى فرنسا من الشيشان، وهي جزء من الأراضي الروسية.

كما أعرب الوزير الفرنسي عن شكره للسلطات الروسية على دعمها بلاده بعد الأحداث الإرهابية التي وقت في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية.

موضوعات متعلقة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

كواليس استبعاد محمود كهربا من معسكر المنتخب الوطنى

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

عالم يوضح سبب ظهور الدبابير القاتلة في أمريكا

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)

«في ذكرى وعد بلفور».. تعرف على خطة الاحتلال الثقافي لفلسطين

«عواض» يشهد ختام مشروع «أهل مصر»

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة