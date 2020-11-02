فلوريدا: 9 ملايين شخص شاركوا في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية عن تصويت حوالي 9 ملايين شخص خلال عملية التصويت المبكرة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.وأوضحت الولاية، اليوم الإثنين، أن 8 ملايين و974 ألفا و896 شخصا شاركوا في التصويت المبكر.وهذه النسبة تبلغ حوالي 94% من إجمالي الأصوات في انتخابات عام 2016، حينما صوت 9،6 مليون شخص في انتخابات الرئاسة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، غدًا الثلاثاء 3 نوفمبر، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.