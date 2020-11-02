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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر خامات «أوبك» يتراجع 62 سنتًا ليستقر عند 36.50 دولار للبرميل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:55 م
أوبك
أوبك
وكالات
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أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الإثنين، أن سعر سلة خاماتها تراجع أمس بواقع 62 سنتا؛ ليصل إلى 50ر36 دولار للبرميل مقابل دولار 12ر37 دولارا للبرميل يوم الإثنين الماضي.

وذكرت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 43ر52 دولارا للبرميل.

ويربط مراقبون الهبوط المسجل في أسعار النفط إلى تزايد المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام؛ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد أن اعادت العديد من الدول الأوروبية فرض الإغلاق الشامل.

وكانت منظمة (اوبك) قد قالت في تقريرها الدوري الأخير أنها سجلت تراجعا على الطلب العالمي على خاماتها في عام 2020 بحوالي سبعة ملايين برميل يوميا مقارنة بعام 2019؛ ليستقر عند 4ر22 مليون برميل يوميا بسبب كورونا.

وتوقعت المنظمة في تقريرها الدوري إن يبلغ الطلب العالمي على خامات أوبك في العام القادم 9ر27 مليون برميل يوميا أي حوالي 6ر5 مليون برميل يوميا أعلى من معدلات عام 2020.

وتنتظر اوبك أن تساهم التخفيضات الإنتاجية الإضافية التي أعلنت عنها العديد من الدول الأعضاء في اوبك وخارجه بالإسراع في إعادة التوازن الى السوق العالمية النفطية، وتحسين الطلب على خامات المنظمة في عام 2020.

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