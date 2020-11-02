«أوبك»: الاكتشافات البترولية بالنصف الأول بلغت 4.9 مليار برميل

وأضاف أن الاكتشافات خلال النصف الأول من 2020 تراجعت بنحو 42 % مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إذ بلغت 38 اكتشافا خلال النصف الأول من 2020 مقابل 54 اكتشافا خلال نفس الفترة من 2019.





قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إن إجمالي الاكتشافات البترولية التي تحققت في العالم خلال النصف الأول من 2020 بلغ نحو 9ر4 مليار برميل مكافئ نفط "وهو أقل رقم يتحقق خلال الفترات المماثلة منذ مطلع القرن الـ21".جاء ذلك في تقرير متخصص أصدرته الأمانة العامة لـ(أوابك) اليوم الإثنين، ويحمل عنوان (نظرة إلى تأثير فيروس كورونا على عمليات الاستكشاف والحفر خلال النصف الأول من العام الجاري).وأوضح أن جائحة (كوفيد - 19) تسببت في إغلاق الحدود بين معظم دول العالم وتوقف الطيران التجاري، كما فرضت أغلب دول العالم حظر تجول كلي أو جزئي وتوقفت بالتالي العديد من النشاطات الصناعية.وذكر أن تلك العوامل ساهمت في انخفاض استهلاك النفط والمشتقات النفطية مما كان له دور في تراجع الطلب على النفط حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ إجمالي انخفاض الطلب خلال عام 2020 نحو 6ر8 مليون برميل نفط يوميا.ولفت الى الطلب العالمي على النفط بلغ 9ر86 مليون برميل نفط يوميا في شهر يونيو الماضي وهو أقل رقم منذ تسع سنوات.. مبينا أن متوسط الأحجام المكتشفة شهريا خلال النصف الاول من 2020 تقدر ب810 ملايين برميل مكافئ نفط وهو انخفاض بنسبة 34 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.