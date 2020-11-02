الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رحيل القمص دوماديوس بخيت

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تودع القمص دوماديوس بخيت كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، والذي وافته المنية عن عمرٍ قارب الـ٦٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣٧ سنة.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنه ولد في ٢١ فبراير ١٩٥٥ وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام ١٩٧٩، وسيم قسًا في٣ ديسمبر ١٩٨٣ على مذبح دير الشهيد مار بقطر بحجازة بقوص بيد مثلث الرحمات الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق، ونال رتبة القمصية في ٦ أغسطس ١٩٨٩، وانتقل للخدمة بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، وستقام صلاة تجنيزه في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، بحضور صاحبي النيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر".واختتم قائلًا: "قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر في نياحة الأب الفاضل القمص دوماديوس بخيت، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة".