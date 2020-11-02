رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رحيل القمص دوماديوس بخيت

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:54 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تودع القمص دوماديوس بخيت كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، والذي وافته المنية عن عمرٍ قارب الـ٦٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣٧ سنة.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنه ولد في ٢١ فبراير ١٩٥٥ وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام ١٩٧٩، وسيم قسًا في٣ ديسمبر ١٩٨٣ على مذبح دير الشهيد مار بقطر بحجازة بقوص بيد مثلث الرحمات الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق، ونال رتبة القمصية في ٦ أغسطس ١٩٨٩، وانتقل للخدمة بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، وستقام صلاة تجنيزه في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، بحضور صاحبي النيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر".

واختتم قائلًا: "قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر في نياحة الأب الفاضل القمص دوماديوس بخيت، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة".
الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رحيل القمص دوماديوس بخيت
الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رحيل القمص دوماديوس بخيت
الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رحيل القمص دوماديوس بخيت
الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رحيل القمص دوماديوس بخيت

موضوعات متعلقة

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

عالم يوضح سبب ظهور الدبابير القاتلة في أمريكا

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)

«في ذكرى وعد بلفور».. تعرف على خطة الاحتلال الثقافي لفلسطين

«عواض» يشهد ختام مشروع «أهل مصر»

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة