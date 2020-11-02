وليد منصور: «كوزمو» فيلم قوى ولم نحدد بطله حتى الآن

يستعد المنتج وليد منصور خلال الفترة المقبلة، لبدء تصوير واختيار أبطال الفيلم السينمائي الجديد "كوزمو"، والذي يقوم بتأليفه المؤلف هشام هلال الذي شارك معه مؤخرًا في تأليف فيلم "كازابلانكا"، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية.وقال وليد منصور في تصريحات لـ"الدستور": "هشام هلال قدم معالجة قوية لفيلم كوزمو، وهو مؤلف ذو طابع خاص وقدم مسلسلات قوية جدًا".وتابع وليد مصنور: "الورق الخاص بفيلم كوزمو يجعل أي نجم كبير لا يتردد في الموافقة عليه، فهو فيلم قوي ولكن اسم بطله لم يتم اختياره حتى الآن".يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما هو فيلم "كازابلانكا"، والذي قدم في عام 2019، وشارك في بطولته بجانب الفنان أمير كرارة كل من الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة غادة عادل وأحمد داش، وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي.