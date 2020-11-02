رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وليد منصور: «كوزمو» فيلم قوى ولم نحدد بطله حتى الآن

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:09 م
وليد منصور
وليد منصور
حسين الجندي
طباعة
يستعد المنتج وليد منصور خلال الفترة المقبلة، لبدء تصوير واختيار أبطال الفيلم السينمائي الجديد "كوزمو"، والذي يقوم بتأليفه المؤلف هشام هلال الذي شارك معه مؤخرًا في تأليف فيلم "كازابلانكا"، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية.

وقال وليد منصور في تصريحات لـ"الدستور": "هشام هلال قدم معالجة قوية لفيلم كوزمو، وهو مؤلف ذو طابع خاص وقدم مسلسلات قوية جدًا".

وتابع وليد مصنور: "الورق الخاص بفيلم كوزمو يجعل أي نجم كبير لا يتردد في الموافقة عليه، فهو فيلم قوي ولكن اسم بطله لم يتم اختياره حتى الآن".

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما هو فيلم "كازابلانكا"، والذي قدم في عام 2019، وشارك في بطولته بجانب الفنان أمير كرارة كل من الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة غادة عادل وأحمد داش، وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إعدام قاتل الطفل الإيطالي بالدقهلية

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

مجسم ذيل حوت عملاق يحمى قطارا من كارثة فى هولندا

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»

الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)