بورصة وول ستريت تصعد من جديد والأنظار على سباق البيت الأبيض

عادت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت للارتفاع، اليوم الإثنين، من أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس، مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالأحداث التي تتركز حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 189.68 نقطة، بما يعادل 0.72%، عند الفتح ليسجل 26691.28 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع بمقدار 26.24 نقطة، أو 0.80%، إلى 3296.20 نقطة.وقفز المؤشر ناسداك المجمع 98.86 نقطة، أو 0.91%، إلى 11010.45 نقطة عند الفتح.