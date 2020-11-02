كريم عبدالعزيز لـ«الدستور»: «الاختيار 2» عمل قوي ومخاطرة كبيرة

كبيرة، خاصة أن الجزء الأول منه لقي نجاحًا كبيرًا، موضحا أن "جميع الفنانين محملون بمجهود أكبر، لأن العمل مهم وقوي، وأتمنى أن يوفقنا الله في تقديمه".



وأضاف كريم عبدالعزيز، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بدأ تصوير الجزء الثاني من العمل، بعد أن قام المخرج بيتر ميمي بعمل الاستعدادات اللازمة له واختيار أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل.



وكانت قد أعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى في رمضان المقبل، وهو سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى. وأضاف كريم عبدالعزيز، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بدأ تصوير الجزء الثاني من العمل، بعد أن قام المخرج بيتر ميمي بعمل الاستعدادات اللازمة له واختيار أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل.وكانت قد أعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى في رمضان المقبل، وهو سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.

عبّر النجم كريم عبدالعزيز، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، مشيرًا إلى أن العمل مخاطرة