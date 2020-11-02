رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية البيلاروسية: اعتقال 300 شخص في تظاهرات أمس

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:43 م
الداخلية البيلاروسية
الداخلية البيلاروسية
أ ش أ
طباعة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية أولجا تشيمودانوفا، اليوم الإثنين، عن أن الشرطة اعتقلت نحو 300 شخص خلال مشاركتهم في مسيرات غير مصرح بها في مدينة مينسك أمس الأحد.

وقالت المتحدثة- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه "تم اعتقال ما يقرب من 300 شخص لانتهاكهم قانون التظاهرات الجماهيرية في مينسك، كما تم فرض بروتوكولات إدارية ضدهم".

وأشارت إلى أن المعتقلين قاوموا أجهزة الأمن بشكل عنيف، حيث استخدموا عبوة ناسفة، مؤكدة أن الشرطة حذرت مرارًا وتكرارًا من اتخاذ أي خطوات غير مقبولة من شأنها أن تنتهك القانون، واستخدمت قوات إنفاذ القانون القنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وشهدت بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزًا ساحقًا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من أغسطس الماضي.

موضوعات متعلقة

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

فيديوهات التنمر.. التحقيق مع «طفل المرور» و4 من أصدقائه

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إعدام قاتل الطفل الإيطالي بالدقهلية

الصور

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

عالم يوضح سبب ظهور الدبابير القاتلة في أمريكا

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)

«في ذكرى وعد بلفور».. تعرف على خطة الاحتلال الثقافي لفلسطين

«عواض» يشهد ختام مشروع «أهل مصر»

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة