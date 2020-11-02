الداخلية البيلاروسية: اعتقال 300 شخص في تظاهرات أمس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية أولجا تشيمودانوفا، اليوم الإثنين، عن أن الشرطة اعتقلت نحو 300 شخص خلال مشاركتهم في مسيرات غير مصرح بها في مدينة مينسك أمس الأحد.وقالت المتحدثة- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه "تم اعتقال ما يقرب من 300 شخص لانتهاكهم قانون التظاهرات الجماهيرية في مينسك، كما تم فرض بروتوكولات إدارية ضدهم".وأشارت إلى أن المعتقلين قاوموا أجهزة الأمن بشكل عنيف، حيث استخدموا عبوة ناسفة، مؤكدة أن الشرطة حذرت مرارًا وتكرارًا من اتخاذ أي خطوات غير مقبولة من شأنها أن تنتهك القانون، واستخدمت قوات إنفاذ القانون القنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.وشهدت بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزًا ساحقًا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من أغسطس الماضي.