نائب رئيس مجلس السيادة يبحث مع وفد أهلي تسوية خلافات شرق السودان

وأوضح عبدالله، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق إلى الجهود الجارية لحل مشكلة الشرق، قائلا: "اللجنة ستتواصل مع كل المكونات الاجتماعية في شرق السودان من أجل تسوية هذه الخلافات، ولدينا تفاؤل بنجاح مهمة اللجنة".من جانبه، أعرب محمد علي الناير ناظر قبيلة العمارنة بولاية "سنار" (شرق السودان)، عن تقديره للثقة التي أولاها الفريق أول محمد حمدان دقلو لقادة الإدارة الأهلية لحل مشكلة شرق السودان، والتي تحتاج إلى الحكمة والحنكة لمعالجتها.وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لبحث إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة قضية الشرق.