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اقتصاد

رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:12 م
مستثمري العاشر
مستثمري العاشر
أسماء إبراهيم
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استقبل مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف، ظهر اليوم الإثنين، سفير دولة الأرجنتين إدواردو فاريلا وسانتياغو مونس رويز، رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية بالأرجنتين، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي المتبادل بين كلا البلدين.

حضر اللقاء كل من الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، وكل من الدكتور محمد عبد العال والمهندس حمدى عتمان عادل الشنوانى وبسيوني، أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

شدد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور فى زيادة التبادل التجارى والاستثمارى.

واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول بين سفارة الأرجنتين وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى النص على بعض البنود التي تتضمن المهام التجارية بين المستثمرين المصريين ونظرائهم من الأرجنتين.

وأبدى سفير دولة الأرجنتين السيد إدواردو فاريلا رغبته الشديد لمزيد من التعاون مع مصر، حيث استعرض بعض الإمكانيات الاقتصادية فى بعض المجالات التي تتمع بها الأرجنتين، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية السلمية، والإمكانيات الزراعية الكبيرة فى بعض الزراعات، مثل الفول الصويا والذرة الصفراء والقمح، بالإضافة إلى مجال الأدوية والأدوية البيولوجية والقطاع الصناعي.

كما أكد الدكتور محى حافظ، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية زيارة سفير الأرجنتين والوفد المرافق له فى تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر موقعة بالفعل اتفاقية للتجارة الحرة مع الأرجنتين تجعل المنتجات المتبادلة بين البلدين معفاة من الجمارك بما يعزز فرص التعاون المشتركة.

على صعيد متصل اصطحب مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان سفير الأرجنتين ووفده في جولة تفقدية لبعض مصانع المدينة، وعلى رأسها مجمع مصانع "النساجون الشرقيون" ومصانع شركة "الأهرام لنظم الأمان"، حيث أشاد السفير الأرجنتينى بعظمة القلاع الصناعية المصرية ورغبة بلاده فى فتح آفاق واسعة مع مصر خلال الفترة المقبلة.
رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين
رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين
رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين
رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين
رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين
رئيس «مستثمرى العاشر» يبحث التعاون مع سفير الأرجنتين

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