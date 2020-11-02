الولايات المتأرجحة تحدد من يحكم أمريكا

الولايات المتأرجحة (swing states)

ولاية فلوريدا

ولاية بنسلفانيا

ولاية ميشيجان

ولاية نورث كارولينا

ولاية أريزونا

ولاية ويسكونسن

استطلاعات رأي: بايدن يتقدم على ترامب في الولايات المتأرجحة

كشفت استطلاعات رأي أمريكية مؤخرا، بتقدم المرشح الرئاسي جو بايدن، على منافسه الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة، مما يضمن له فرص بالفوز، ولا سيما أن تلك الولايات يكون له دور كبير في حسم الانتخابات.ويتم حساب الأصوات في الانتخابات الأمريكية، على أساس أن لكل من الحزبين الرئيسيين (الجمهوري والديمقراطي) السيطرة على ولايات محددة، يعتمد عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية، بينما هناك عدد من الولايات لا يمكن التنبؤ فيها بهوية الفائز، إذ تتعادل فيها فرص المرشحين.المعروف أنها الولايات ذات التنافسية الشديدة غير محددة الطابع أو الميول، تعد في غاية الأهمية ومسرح التنافس الحقيقي بين المرشحين، وتعتبر مهمة عند الفرز النهائي للأصوات، وبالتالي فهي ساحة معركة يستهدفها المرشحون بتنظيم الحملات ونشر الإعلانات وتوظيف المساعدين.وحالة التأرجح في الولايات تستند على عدة عوامل، منها التغيرات السكانية، فالمناطق الحضارية تميل للتصويت إلى الحزب الديمقراطي بينما تميل المناطق الريفية إلى الجمهوريين، وعندما يغادر المواطنون ذات الميول الليبرالية أو المدن الكبرى للاستقرار في مدن أصغر أو مناطق ريفية أكثر، يؤدي ذلك إلى تغيير التوازن بين الأحزاب.كما ساهم الاستقطاب الإيديولوجي منذ التسعينيات، وتحول ليبراليو الشمال إلى ديمقراطيين مثل الجنوب، والعكس إلى وجود الولايات المتأرجحة، ولكن ما هي أبرز الولايات الأمريكية المتأرجحة؟تتأرجح ولاية فلوريدا بين الحزبين الرئيسيين من انتخابات إلى أخرى، وهي ولاية أكثر تعقيدًا لأنها منقسمة بين جنوب يميل للديمقراطيين وشمال يؤيد الجمهوريين، ووسط متأرجح. تملك الولاية 29 صوتًا انتخابيًا لأعضاء المجمع الانتخابي. وذات أهمية خاصة بالنسبة لترامب، حيث لم يفز أي جمهوري بالرئاسة بدون فلوريدا منذ كالفين كوليدج في عام 1924. وتفوق فيها ترامب على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 بفارق 1.2 نقطة مئوية.ويسعى ترامب لكسب أصوات ناخبي المجتمع اللاتيني "هيسبان"، المنحدرين من دول أمريكا اللاتينية والمؤهلين للتصويت. حيث ساهمت أصواتهم في الانتخابات الماضية لحسم المعركة لصالح ترامب بأصوات تتراوح بين 50-54%، ولكن في الانتخابات الحالية انخفضت نسبة تأييد ترامب لتصل إلى 30%.الولاية معروفة بسكانها المسنين، وهي الفئة العمرية التي صوتت بنسبة 82% في فلوريدا في الانتخابات الماضية، وتميل هذه الفئة للتصويت إلى جو بايدن. كما تشكل المرأة نسبة كبيرة من الناخبين، وخاصة في الحزب الديمقراطي. فالنساء يشكلن 58% من الديمقراطيين المسجلين في فلوريدا، مقارنة بنسبة 39% للرجال. وهو ما يمثل نقطة تفوق للمرشح الديمقراطي. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة احتدام المنافسة بين المرشحين، وتقدم "بايدن" خاصة بعد إصابة ترامب بـ"كوفيد-19".إحدى الولايات المنقسمة، بين مدنها المؤيدة للديمقراطيين ومناطقها الريفية المؤيدة للجمهوريين. تحولت بنسلفانيا من ولاية ذات ميول جمهورية خلال معظم القرن العشرين إلى إحدى ولايات ساحة المعركة في الانتخابات، فمنذ عام 1992 إلى عام 2012، دعمت الولاية المرشح الديمقراطي في 6 انتخابات متتالية، ومع ذلك، فقد فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب في عام 2016.تعد من الولايات المتأرجحة التي تساهم في حسم السباق الرئاسي. على الرغم من أنها من ولايات الجدار الأزرق التي صوتت لمرشحي الرئاسة الديمقراطيين بين عامي 1992 و2012، لكنها كسرت القاعدة وصوتت لترامب عام 2016. حينها تعهد ترامب بأن يجعل الولاية محور التصنيع في العالم مرة أخرى، لكن حتى الآن فشلت جهوده. تأتي ميشيجان في المرتبة العاشرة من حيث عدد السكان أي بها حوالي 3% من سكان الولايات المتحدة، أعضاء الكونجرس الذين يمثلون الولاية 14، فيما يمثلها 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.المعروف عن ولاية ميشيجان أيضًا، أن فيها العدد الأكبر من العرب الأمريكيين، هذه الكتلة الناشطة تجاريًا كانت أقرب إلى الجمهوريين، لكنها تحولت إلى الديمقراطيين، بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. ولدى العرب الأمريكيين هواجس متعددة من ترامب من الهجرة ومن الأقليات.صوتت نورث كارولينا 90 عامًا لصالح الديمقراطيين، لكنها انقلبت لصالح الجمهوريين منذ العام 1968 والسبب الرئيسي هو أن القاعدة الانتخابية الرئيسية فيها من البيض المحافظين أزعجهم تشريع الحريات العامة الذي أقره الديمقراطيون آنذاك، فتحولوا إلى الجمهوريين. ولم يكسر حاجز التصويت فيها إلا باراك أوباما، حيث صوتت لصالحه في دورتين انتخابيتين متعاقبتين في 2008 و2012 بينما صوتت لبوش الابن في 2004.أريزونا ولاية جمهورية بشكل تقليدي، لم تصوت لصالح أي مرشح ديمقراطي باستثناء بيل كلينتون في فترته الثانية عام 1996، لكن الفارق الذي فاز به ترامب بأصوات الولاية على حساب هيلاري كلينتون عام 2016 كان 3.5 %، وهو الهامش الأقل تاريخيًا، وهذا ما جعل الولاية تدخل ضمن ولايات الحسم.اكتسبت ويسكونسن مكانتها كولاية أمريكية في مايو عام 1848، وصوتت الولاية حتى عام 1928 لصالح الحزب الجمهوري. خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية تحولت لصالح الديمقراطيين. من منتصف الأربعينيات حتى عام 1984، صوتت للجمهوريين في أغلب الأحيان. فاز الديمقراطيون في 7 انتخابات رئاسية متتالية بين عامي 1988 و2012. عام 2016 فاز ترامب بالولاية بنسبة 0.7% على هيلاري كلينتون. تحظى ولاية ويسكونسن باهتمام كبير لكونها ولاية متأرجحة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، إذ كانت تعد ضمن ما يعرف بولايات الجدار الأزرق التي عادة ما ترجح كفة الديمقراطيين.وأشار موقع "The Hill"، لاستطلاعات الرأي، إلى أن بايدن يتصدر في جميع الاستطلاعات الستة للناخبين بولاية ميشيغان، والتي صدرت نهاية الأسبوع، وتتخطى نتيجته 50% في أربعة منها، كما يتقدم بايدن في جميع الاستطلاعات الخمسة للناخبين في ولاية ويسكونسن، بهوامش تتراوح بين 3 إلى 11 نقطة.ويتقدم بايدن أيضا في خمسة من ستة استطلاعات رأي للناخبين في ولاية بنسلفانيا صدرت في اليومين الماضيين، بهوامش من 4 إلى 7 نقاط، والاستثناء الوحيد هو استطلاع أجراه InsiderAdvantage ويتقدم فيه ترامب بنقطتين.المرشح الديمقراطي يتقدم أيضا حسب ثلاثة من أربعة استطلاعات رأي للناخبين في ولاية أريزونا، وفي أربعة من ستة استطلاعات رأي في فلوريدا، وهما ولايتان جوهريتان لترامب في مسيرته نحو ولاية ثانية.