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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن» توجه بمساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:38 م
مساعدة سيدة تعمل
مساعدة سيدة تعمل على دراجة
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بفحص حالة السيدة سهى عيد عبدالحميد عبدالله ٤٠ عامًا، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.

وبفحص الحالة، تبين أن السيدة سهى تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري ٤٥٠ جنيهًا بالإسكندرية، وتحصل هي ووالدتها وشقيقتها على معاش تأميني عن والدها، وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.

وقام فريق التدخل السريع بتسليمها ٢ بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث إأنها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرًا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة إيجار شقتها لمدة عام.

كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدًا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلًا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام، لحين استكمال إجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.
«التضامن» توجه بمساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية
«التضامن» توجه بمساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية
«التضامن» توجه بمساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية
«التضامن» توجه بمساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

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