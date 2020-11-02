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عالم

«القباج» و«أبوغزالة» ضمن القيادات النسائية المكرمة بجامعة الدول العربية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:27 م
القباج
القباج
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تم تكريم عدد من القيادات والشخصيات النسائية العربية الرائدة فى مجال تمكين المرأة العربية في عدد من الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن، من مصر والكويت والإمارات والبحرين.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم المرأة العربية للمسئولية المجتمعية، التي أقيمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

فمن مصر، تم تكريم سيدة الأعمال راوية منصور، عضو المجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس سيدات الأعمال العرب، كما تم تكريم سحر السلاب، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتورة سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة.

ومن البحرين، تم تكريم الشيخة نورة بنت خليفة عبدالعزيز، الرئيسة التنفيذية ورئيسة شركة "ميد بوينت للتصميم"، حيث تم منحها جائزة القيادات الشابة، ومن الإمارات تم تكريم الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ونورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومنحها جائزة القيادات النسائية وريادة الأعمال.

ومن الكويت، تم تكريم كوثر الجوعان، رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام، وحصلت على جائزة المرأة العربية للتميز والمسئولية المجتمعية.

كما تم منح جائزة أفضل برنامج لتمكين المرأة للدكتور حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، لدوره المجتمعي فى إسقاط الديون عن المرأة المعيلة.

وتم منح جائزة أوسكار للمسئولية المجتمعية لـ يسرية لوزا رائدة العمل التنموي بالعالم العربي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بمصر، لدورها فى التمكين الاجتماعي للمرأة، والسفيرة هيفاء أبوغزالة.

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