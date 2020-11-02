وزير مالي سابق: التصوف نشر وسطية الإسلام في أفريقيا

شارك الدكتور إبراهيما توري، الوزير السابق بمالي، فى فعاليات الملتقى الصوفي العالمي الذي ينظم افتراضيًا حاليًا في المغرب تحت رعاية الطريقة القادرية البودشيشية فى الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.وأبرز توري في كلمته دور البُعد الروحي في التصدي للأزمات الاجتماعية والسياسية، وضرب مثلًا بواقع بلده مالي، موضحًا أن جائحة كورونا تبين لنا أن مصيرنا مشترك، وأن التضامن هو السبيل للخروج من هذه الأزمة.وأوضح الوزير المالى السابق دور التصوف فى إفريقيا وكيف أنه نشر الوسطية الإسلامية وتصدى للفكر المتطرف والمنحرف في كافة بلاد القارة السمراء، وهو ما جعل التصوف قادر على التعايش مع الديانات والمناهج الأخرى.