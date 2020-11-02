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عالم

«ميركل» تطالب مستخدمى تطبيق كورونا بالإخطار عن حالتهم حال إصابتهم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:09 م
المستشارة انجيلا
المستشارة انجيلا ميركل
وكالات
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طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستخدمي تطبيق التحذير من كورونا في حال حصولهم على نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا بإخطار مخالطيهم بذلك بمساعدة التطبيق دون الكشف عن هوياتهم.

وعقب جلسة مع الوزراء المختصين بمتابعة أزمة كورونا، قالت ميركل، اليوم الإثنين، إن 57ر2 مليون نتيجة اختبار تم الإخطار بها عن طريق التطبيق.

وأضافت أن 38 ألف مستخدم أبلغوا متابعيهم عن نتائجهم الإيجابية.

وأعربت ميركل عن الأسف لأن نسبة من أبلغوا مخالطيهم بالنتيجة الإيجابية لاختباراتهم وصلت حتى الآن إلى 60% فقط من أصحاب الحالات الإيجابية "ولا تزال هناك مهمة كبيرة في هذا الشأن".

وصرحت ميركل بأنها ترغب في تشجيع المصابين على إبلاغ مخالطيهم.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه يوجد في الوقت الراهن "بعض النقاط المضيئة" مقارنة بالربيع الماضي، وذكرت من ذلك زيادة وتحسين وسائل الحماية وتوفير اختبارات سريعة لحماية الناس الذين يعانون من مخاطر خاصة، وتحسين الأدوية بالإضافة إلى وجود "آفاق إيجابية" لتوفير أمصال يمكن التصريح بها في الأشهر المقبلة.

وقالت ميركل: "لكن يبقى شيء وهو: طالما أنه كل شيء لا يزال في البداية فقط كما أن المصل لا يزال قيد التطوير، وطالما أنه ليس هناك بعد أدوية ناجعة، فعلينا أن نتعايش مع هذه الجائحة في الأشهر الأربعة المقبلة".

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