نشوب حريق بمركز للاجئين بجزيرة ساموس اليونانية

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين، نشوب حريق صغير في مركز مكتظ باللاجئين بجزيرة "ساموس"، مما أدى إلى حريق نحو 15 خيمة للاجئين دون تسجيل إصابات.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن المخيم يعد الأكثر ازدحاما بالجزيرة، حيث يقطنه أكثر من 200ر4 لاجئ في منشأة تتسع لإسكان أقل من 650 شخصا.وأفاد قسم الإطفاء بأن الحريق نشب، صباح اليوم، وتمت السيطرة عليه في الحال.كما قالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية إنه تم إخلاء اللاجئين من الخيم المحترقة، موضحة أن سبب نشوب الحريق لا يزال غير معلوم حتى الآن.يذكر أن سلسلة من الحرائق وقعت في سبتمبر الماضي في مخيم "موريا" بجزيرة ليسبوس، وهو أكبر مخيم للاجئين باليونان، مما أدى إلى ترك أكثر من 10 آلاف شخص في حاجة لمأوى طوارئ.وأعلنت السلطات اليونانية أن مجموعة صغيرة من سكان المخيم كانوا السبب وراء نشوب الحريق.