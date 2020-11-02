مصر والبحرين تستعرضان سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون

بحث مستشار العاهل البحريني لشئون الإعلام، نبيل بن يعقوب الحمر، اليوم الإثنين، مع السفير المصري لدى المملكة ياسر محمد أحمد شعبان، العلاقات الوثيقة التي تربط بين المملكة ومصر، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات في جميع المجالات، خاصة في الجانب الإعلامي.وأثنى المستشار البحريني- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- على الجهود التي يبذلها السفير المصري لتطوير وتنمية التعاون والتنسيق المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.من جانبه، أكد السفير شعبان اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين.