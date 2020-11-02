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عالم

العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يبحثان أولويات إعادة الاستقرار بالمناطق المحررة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:13 م
حميد الغزي
حميد الغزي
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بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي مع ممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد أولويات إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

وقال الغزي- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الإثنين، إن "الحكومة العراقية قررت تمديد العمل ببرنامج الأمم المتحدة للفترة من عام 2021 حتى 2023 بعد نجاح عمله منذ العام 2015، والذي جاء بجهود الحكومة العراقية ونجاحها في إعادة أكثر من أربعة ملايين و700 ألف نازح ونحن نأمل قبل انتهاء فترة التمديد ينتهي ملف النازحين".

من جانبها، أكدت ممثلة البرنامج الإنمائي أن البرنامج خصص أكثر من مليار دولار بدعم المجتمع الدولي ونفذ 2500 مشروع في 31 منطقة أسهمت في تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية، ودعم جهود إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المحررة.

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