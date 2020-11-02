ألمانيا: نهدف لتحقيق «نقطة تحول» في تطور كورونا

دعت المستشارة أنجيلا ميركل، جميع المواطنين إلى دعم إعادة فرض قيود على الحياة العامة لاحتواء جائحة كورونا.وقالت ميركل، اليوم الإثنين، في برلين: "في أيدي الجميع أن نجعل هذا الشهر نجاحا مشتركا لنا.. أن نجعله نقطة تحول في العودة إلى إمكانية تتبع الجائحة".وذكرت ميركل أنه "إذا كان من الممكن الحد من انتشار الفيروس في ألمانيا في الأسابيع الأربعة المقبلة، فسيؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف لـ(ديسمبر يمكن تحمله") بقواعد كورونا، ولكن بمزيد من الحرية مجددًا".وفي إشارة إلى القيود الموسعة التي دخلت حيز التنفيذ، اليوم، أكدت ميركل أنه لم يعد الوقت مناسبا لمعارضة هذا الخيار أو ذاك، موضحة أن ذلك سيكون فتورا، وقالت: "الفيروس يعاقب على الفتور".