إغلاق تام فى شمال اليونان لمواجهة الارتفاع فى إصابات كورونا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، فرض إغلاق تام لمدة 14 يوًما في مدينتي سالونيك وسيريس شمال البلاد، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، في محاولة لوقف الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس - خلال مؤتمر صحفي - إن الإجراءات ستشمل أيضًا حظر تجوال عام بين الساعة 9 مساء و5 صباحا، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها الإلكترونية.كما سيتعين على السكان إرسال رسالة نصية قصيرة للجهات المختصة ليسمح لهم بمغادرة المنزل لأسباب تتعلق بالعمل والرعاية الصحية، وسيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى سالونيك، والتي تعد ثاني أكبر مدن البلاد.وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن، يوم السبت، عن مجموعة جديدة من القيود التي تهدف إلى الحد من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 في البلاد، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وتضمنت القيود إغلاق الحانات والمطاعم في المناطق عالية الخطورة وجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا وفرض حظر تجوال ليلي على مستوى البلاد.وتهدف القيود، التي سيتم تطبيقها لمدة شهر، إلى تجنب الحاجة إلى فرض إغلاق تام على المستوى الوطني، وسط تزايد الضغط على وحدات العناية المركزة في مستشفيات البلاد، وفي شمال اليونان على وجه الخصوص، حسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أنه في مدينة سالونيك، على سبيل المثال، ارتفع معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة من 10 إلى 60 بالمائة في غضون أسبوع، وكانت هناك مخاوف من أن يتدعي الأمر إرسال مرضى كوفيد-19 من شمال اليونان إلى مستشفيات أثينا التي يتراوح معدل الإشغال فيها بين 50 و60 بالمائة.