رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 جهاز تنفس صناعي ألماني لـ التشيك لمواجهة كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:14 م
جهاز تنفس صناعي
جهاز تنفس صناعي
أ ش أ
طباعة
أعلنت خدمات الإنقاذ من الحرائق في التشيك، اليوم الإثنين، عن تبرع ألمانيا بـ100 جهاز تنفس صناعي لمرضى الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر راديو "براج" الدولي أن قوات الإطفاء جمعت الأجهزة في مدينة "دورتموند" الألمانية، ومن المتوقع أن يتم تسليمها للمؤسسات التشيكية المعنية غدًا الثلاثاء.

وقال السفير الألماني لدى التشيك كريستوف إيسرانج، إنه يجرى حاليا مناقشة إمكانية تقديم مساعدات أخرى للتشيك.

وكانت التشيك قد استلمت في وقت سابق مواد طبية أخرى من منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الوبائي.

يذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في التشيك بلغ 180 ألفا و797 حالة، فيما يخضع 7 آلاف و370 شخصا للعلاج بالمستشفيات، بينهم 1156 في حالة حرجة.

موضوعات متعلقة

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إعدام قاتل الطفل الإيطالي بالدقهلية

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

الصور

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عالم يوضح سبب ظهور الدبابير القاتلة في أمريكا

بكتيريا الأمعاء تحمي من الإشعاع

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)

«في ذكرى وعد بلفور».. تعرف على خطة الاحتلال الثقافي لفلسطين

«عواض» يشهد ختام مشروع «أهل مصر»

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة