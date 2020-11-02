3413 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه بذلك يصل إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 478 ألفا و701 إصابة، وعدد الوفيات إلى 11 ألفا و17 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.