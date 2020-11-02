3413 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:04 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه بذلك يصل إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 478 ألفا و701 إصابة، وعدد الوفيات إلى 11 ألفا و17 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه بذلك يصل إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 478 ألفا و701 إصابة، وعدد الوفيات إلى 11 ألفا و17 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.