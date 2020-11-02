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عالم

اليمن واليابان يبحثان عددًا من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:16 م
محمد الحضرمي
محمد الحضرمي
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بحث وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن يوجي هاتوري، عددًا من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وتنسيق مواقف الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، تطورات الأوضاع في اليمن، والتداعيات الخطيرة للوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم نتيجة مراوغة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول للخزان لتقييم وضعه، تمهيدًا لتفريغ الخزان والتخلص منه، تحت مبررات وشروط واهية وغير منطقية.

وأشاد وزير الخارجية اليمني، بالدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه الحكومة اليابانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مثمنًا موقف اليابان الداعم لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام.

بدوره، جدد القائم بأعمال السفارة اليابانية، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية، ودعمها الجهود المبذولة والرامية إلى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.

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