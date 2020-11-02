تفاصيل مصرع وإصابة 17 فى حادث «ميكروباص وسوزوكى» بالبدرشين

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين بحادث بالبدرشين.أُخطرت النيابة العامة، صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري اصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطية أمام قرية أبوصير بدائرة مركز البدرشين، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث، وسألت النيابة أحد المصابين، فشهد بأن المركبة الأجرة "ميكروباص" التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت النيابة عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.بينما استجوبت النيابة العامة قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته، وقررت النيابة حبس المتهم قائد المركبة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وتم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالًا للتحقيقات كلفت النيابة العامة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم.وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء خروج السيارة السوزوكي من محطة بنزين لعبور الطريق تقل عددًا من الأطفال متوجهين لمعهد أزهري قدم ميكروباص مسرعًا ليطيح بها لتصطدم بأخرى نقل قادمة من الاتجاه المقابل، ولقى سائق السيارة السوزوكي مصرعه وطفلان من مرافقيه وسيدة وشخص خامس.وفرغت النيابة مقطع فيديو يرصد لحظة الحادث وقررت إرساله للمساعدات الفنية لتفريغ محتواه وتحديد المسئول عن الواقعة وكل ملابساتها.