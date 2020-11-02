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تقارير ومتابعات

محلل ليبي: مدير مكتب حفتر مؤهّل لقيادة منصب عسكري رفيع قريبًا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:09 م
المحلل السياسي الليبي
المحلل السياسي الليبي عادل خطاب
هاجر رضا - إسلام أبو المجد
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كشف المحلل السياسي الليبي عادل خطاب تفاصيل المفاوضات الدائرة بين الأطراف الليبية المشاركة في اجتماعات (5 +5) بإشراف بعثة الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية.

وقال خطاب، لـ«الدستور»، إنه مع انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، برز اسم قائد جديد في الجيش الليبي وهو اللواء خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أن اسم التميمي لم يبرز صدفة، فالسّيرة الذاتية للرجل حافلة بمواقف وطنية كونه مدير مكتب قائد الجيش الوطني الليبي، ويعتبره المشير خليفة حفتر أحد أكثر الأشخاص ثقة.

وواصل المحلل الليبي أن التميمي يتمتع بشخصية وسطية، وهو الأكثر ترجيحًا للمناصب القيادية في الجيش الموحد الجديد، المزمع تشكيله عقب الوصول لاتفاق وإنهاء حالة الانقسام الحالي، مشددًا على أن هناك معلومات تشير إلى الدفع باللواء خير التميمي لمنصب عسكري رفيع في المستقبل القريب، كونه يتمتع بشخصية قيادية وعليه إجماع من كافة الأطراف.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة جولتين الأولى كانت فى جنيف أوائل فبراير، وتم التوافق بين "الجيش الوطنى" الليبى وقوات حكومة الوفاق على أهمية استمرار الهدنة التى بدأت فى يناير، واحترامها وتجنب خرقها، لكن بعض المراقبين أكدوا أن الجولة انتهت دون التوصل إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات.

وفي سابقة من نوعها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت أنّ الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية الليبية ستنعقد الأسبوع المقبل، للمرة الأولى داخل البلاد.

أوضحت البعثة الأممية في بيان صحفي أنّ "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) تجتمع في الفترة بين 2 و4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس الواقعة في جنوب غرب البلاد.

في سياق آخر، أعلن السراج الجمعة عدوله عن الاستقالة من منصبه استجابة لما اسماها "طلبات دول عديدة" للبقاء في منصبه من أجل استكمال خطوات الحوار السياسي. وكان من المتوقع تقديم استقالته في آخر أكتوبر.

ويشغل خيري الآن، منصب مدير مكتب القائد العام في القوات المسلحة العامة ويعتبر عضوا فعالا في وفد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) في جنيف.

كان التميمي قد صرح لوسائل إعلامية التي عقبت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار،  بأن مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف «5+5» خلُصت إلى الاتفاق على إعادة الوحدات الأمنية إلى سابق تمركزاتها، وأن تتولّى غرفة مشتركة وضع ترتيبات شرطية لمهام تأمين سرت.

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