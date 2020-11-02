381 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 381 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 348037؛ من بينها 7928 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 755 حالة حرجة.وذكرت الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس"، أنه تم تسجيل 436 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 334672 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5437 حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.