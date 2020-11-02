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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصابة شخصين إثر انفجار أنبوبة غاز بالقليوبية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:11 م
انفجار أنبوبة غاز
انفجار أنبوبة غاز
كتب صلاح حسنى
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أصيب شخصان إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزل كائن بقرية العمار الكبرى دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية العمار الكبرى بدائرة مركز طوخ نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلها لمستشفى بنها الجامعي.

وتمت السيطرة على الحريق بالمنزل ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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