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اقتصاد

السويدي يشارك في اجتماع لجنة دراسة تحديات صناعة الغزل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:53 م
محمد زكي السويدي،
محمد زكي السويدي،
دعاء أبو العزم
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شارك محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية في الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 1989 لسنة 2020 لدراسة التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج وكيفية تطويرها، ووضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية وإبداء الرأي بشأن المصانع المزمع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل سلاسل القيمة لصناعة الغزل والنسيج في مصر والتوسع في تصدير الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ترأس الاجتماع اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) وشارك فيه ممثلون عن وزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة ومركز البحوث الزراعية.

وانتهى الاجتماع مع عدد من التوصيات منها حصر تحديات زراعة القطن وكيفية التغلب عليها وبحث مقترحات مساندة القطن المصري وحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج سواء قطاع عام أو خاص، وحصر الاحتياجات الفعلية من الألياف النسيجية المحلية والمستوردة على أن يتم تنفيذ تلك التوصيات من خلال البيانات المتوفرة لدى الجهات المشاركة كل فيما يخصه.

وأكد السويدي، خلال الاجتماع، أهمية السماح باستيراد الأقطان قصيرة التيلة من مناشئ إضافية، إضافة إلى المناشئ الحالية والتي هي ثمانية مناشئ وبحيث تغطي تلك المناشئ دولًا من شمال الكرة الأرضية وجنوبها بما يسمح بتوافر القطن طوال العام دون عجز في موسم معين فضلا عن الطرح بنظام المناقصة الدولية بعد حصر الاحتياجات للحصول على أفضل سعر وأفضل جودة.

فضلًا عن تشجيع الفلاح على زراعة الأقطان قصيرة التيلة والتعاقد مع الفلاح بشكل مسبق على الكميات التي تحتاجها المغازل من القطاعين العام والخاص، وتوفير المبيدات الحيوية اللازمة بأسعار ملائمة فضلا عن توفير البذور وكذا توفير أكياس تعبئة الأقطان الجيدة وتنشيط دور الإرشاد الزراعي وبناء القدرات لهيئة تحكيم واختبارات القطن بما يضمن الارتقاء برتبة القطن المصري، وتحديد السعر مقابل الرتبة ليكون سعر عادل للفلاح.

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