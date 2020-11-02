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سياسي

نقيب المحامين يوجه بإعادة فتح التصديق على العقود لـ«جنوب القاهرة»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:19 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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سددت نقابة جنوب القاهرة الفرعية، مستحقات النقابة العامة لديها بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280 ألف جنيه، والخاصة برسوم التصديق على العقود.

وأمر نقيب المحامين رجائي عطية، بإعادة فتح نظام التصديق على العقود للنقابة الفرعية، وتسليمها الأختام الخاصة به.

وكان مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة قد وجه خطابًا للنقابة العامة، ردًا على طلب النقيب حضور كل من نقيب الفرعية، وأمين صندوقها لسماع أقوالهما أمامه في شكوى قدمت ضدهما، تشير إلى تضرر محام من تحصيل رسم تصديق على عقد إشهار إرث بأختام ملغاة أمام الشهر العقاري.

وقال مجلس النقابة، إن إلغاء أختام النقابة الفرعية صدر من النقابة العامة- وكان بغير حق- وقد ناضل المجلس لإثبات صحته رغم قيام النقيب بإبلاغ نيابة الأموال العامة باتهامات مالية وصفت بأنها استيلاء على أموال النقابة العامة من قبل النقابة الفرعية، رغم أنه انتظار نتائج التحقيق في هذا البلاغ.

وأشار الخطاب، إلى أن قرار إلغاء أختام النقابة الفرعية قد تم الطعن عليه أمام القضاء وأصبح محل منازعة قضائية لم يفصل فيه بعد، بما لا يحق للنقابة العامة التحقيق في إثبات مخالفته، كما أن الاختصاص في مثل هذه الشكوى -إن صحت- لا يقع للنقابة العامة، ليس لأنها خصم في القرار المسند إليهم مخالفته.

وتابع: "القواعد العامة المنظمة لشأن مثل هذه الشكاوى، قد جعلها القانون اختصاص النقابة الفرعية، إذ يشمل جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية طبقًا لما نصت عليه المادة 155 من قانون المحاماة، كما منحت المادة 157 من قانون المحاماة حق وضع نظام مالي للنقابة الفرعية فيما نصت المادة 158 على حق مجلس النقابة الفرعي فى مسائل التحصيل والصرف".

ولفت الخطاب، إلى أن مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة قد اجتمع ونظر هذا طلب التحقيق واستعرض مواد القانون وملابسات هذه الشكوى، والنظام المالى والقواعد المالية التى يجرى العمل بها فى النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة الجديدة، وقرر أن ينهى للنقيب العام طلب موافاة النقابة بالشكوى المذكورة لقيدها بسجل شكاوى النقابة واتخاذ الإجراءات القانونية قبلها للاختصاص والنظر فى إمكان موافاته بالنتيجة.

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