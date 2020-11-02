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محافظات

انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:17 م
مبادرة علاج
مبادرة علاج
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة أجهزتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنياو أن الحملة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، مشيرًا أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 80 فريقا بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.
مبادرة علاج
مبادرة علاج
انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا (صور)
انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا (صور)
مبادرة علاج
مبادرة علاج
مبادرة علاج
انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا (صور)
انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا (صور)
مبادرة علاج

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