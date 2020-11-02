تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز للبحث العلمى بالقاهرة

وافق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على استبدال قطعة بحي السيدة زينب والمقام عليها مدرسة الصباح ومساحتها 6000م٢ بقطعة أرض كائنة بحي دار السلام بطريق مصر حلوان الزراعي ومساحتها 12604م٢، لإنشاء مركز للبحث العلمي.ويأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق المبرم بين محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان "مستشفى سرطان الأطفال 57357.كان عقد الاجتماع التنفيذي لأجهزة محافظة القاهرة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونوابه الأربعة ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء.واستهل محافظ القاهرة كلمته بالثناء على العمل المبذول داخل محافظة القاهرة.وقال محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة مستعدة للانتخابات البرلمانية في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد الخاصة بجائحة كورونا.