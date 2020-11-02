الأحد.. توزيع جوائز البحث العلمى بـ«زراعة الإسكندرية»

تستضيف كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، حفل توزيع جوائز مؤسسة دريم مشرق للأغذية للبحث العلمي في مجالات التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، الأحد المقبل، بمشاركة الدكتور عبدالله زين عميد الكلية، والدكتور تيسير محمود أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية.وقال الدكتور محمد يوسف، نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن جوائز النسخة الحالية من المسابقة بلغت 11 جائزة تنافس عليها أكثر من 52 بحثًا مصريًا وأجنبيًا من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمركز القومي للبحوث وجامعة بنها وأكاديمية مدينة السادات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعتى أوهان الصينية وتورنتو الكندية.أشار "يوسف" إلى أن الأبحاث الفائزة تناولت استخدام النانو تكنولوجي في العديد من الاستخدامات للمستحضرات والبروتينات، خاصة من فول الصويا وتوليف بعض الأغذية الوظيفية لانتاج منتجات ومستحضرات للوقاية من أمراض القلب والسرطان في منتجات الألبان واستخدام حبوب لواقح النخيل لتدعيم اللبن الزبادي لانتاج منتجات غذائية عالية القيمة تحافظ على صحة الإنسان المصري من الأمراض الخطيرة خاصة القلب، مشيرًا إلى فوز أحد الأبحاث التي أنتجت القهوة من مسحوق نوى البلح المصري وأثبت فوائده الصحية المهمة، فيما فاز بحث مصري كندي مشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة تورنتو أجرى على الطحالب البحرية لفصل بعض المركبات وإنتاج منتجات غذائية لها فوائدها كمضادات أكسدة لصحة القلب ومحاربة الأمراض الخطيرة التي تهاجم جسم الإنسان كالسرطان وأمراض الكبد، كما فاز بحث اهتم بالحفاظ على سلامة وجودة زيت الزيتون المصري من التزنخ باستخدام النانوتكنولوجي.قال إن الجائزة تمثل التعاون الأمثل بين الجامعة والصناعة والمؤسسات العلمية للصناعات الغذائية، خاصة أن الجمعية العلمية تضم أكثر من 600 باحث وعضو يمثلون أكاديميات وكليات الزراعة ومؤسسات التصنيع الغذائي في مصر، وأن الأبحاث الفائزة استخدم معظمها النانوتكنولوجي في إجراء الدراسات والتجارب العلمية تمشيًا مع الاتجاه العالمي في البحث العلمي خاصة في مجال تقنية وتصنيع الغذاء.