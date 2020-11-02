استطلاعات: ترامب يقلص الفارق مع بايدن في ميامي

أظهر استطلاع رأي أخير، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلص الفارق مع المرشح الديمقراطي جو بايدن في ميامي.وقد طرأت على استطلاعات الرأي بولاية فلوريدا تغيرات كبيرة خلال الأيام الماضية، بشأن السباق بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن نحو البيت الأبيض.وفيما يقترب يوم الحسم الذي سيحدد سيد البيت الأبيض الجديد، كانت قد كشفت استطلاعات رأي تفوق المرشح الديمقراطي جو بادين على الرئيس ترامب، والمرشحان يكثفان جولاتهما الانتخابية لكسب ود الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى يوم على انتخابات الرئاسة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على خصمه الرئيس دونالد ترامب، وسط مخاوف الناخبين العميقة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.