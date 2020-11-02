28 نوفمبر.. الحكم فى دعوى حل المجلس القومى للطفولة والأمومة

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 28 نوفمبر الجاري للحكم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه، سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.