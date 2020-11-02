بكين: الصحفيون الصينيون في أمريكا يواجهون «غموضا كبيرا»

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدةالأمريكية يواجهون" غموضا كبيرا"، حيث يتم تجديد تأشيرات الكثير منهم لأيام قليلة في كل مرة.وأضاف المتحدث وانج ويتبين أنه يجب وقف "الاضطهاد السياسي" للصحفيين الصينيين في أمريكا على الفور، وإلا سوف تتخذ بكين " إجراءات مضادة قوية".ويشار إلى أن هناك حاليا نحو 70 صحفيا صينيا يعملون في أمريكا وكانت القيادة الصينية، قد هددت في السابق بطرد الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون في الصين في حال قررت واشنطن عدم تجديد تصاريح عمل الصحفيين الصينيين.وتقول أمريكا إن الصحفيين الصينيين يعملون لحساب الدولة وطردت أمريكا بالفعل 60 صحفيًا صينيًا، وحظرت دخول 20 صحفيًا مجددًا لأراضيها.