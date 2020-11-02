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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إعادة فتح طريق «الغردقة- الزعفرانة»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:56 م
طريق الغردقة
طريق الغردقة
علي عواد
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أعلنت إدارة مرور البحر الأحمر بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة وهيئة الطرق والكباري، فتح طريق "الغردقة - الزعفرانة" بعد غلقه منذ مساء أمس بسبب السيول والأمطار التي أحدثت عدة تلفيات به قامت الجهات المختصة بإصلاحها.

وكشف مصدر أمني بإدارة مرور البحر الأحمر، عن أنه تم السماح بسير السيارات بطريق الغردقة - الزعفرانة، بعد إصلاح التلفيات بداية من الكيلو 60 مكان سقوط الأمطار والسيول، مؤكدًا بأن هناك وصلة تم دمجها بالطريقين لسير السيارات.

كان قد أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، أنه جار إنهاء عملية إصلاح التلفيات التي سببتها الأمطار والسيول بطريق الغردقة رأس غارب على قدم وساق لإعادة افتتاحه مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

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