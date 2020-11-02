توقعات بتمديد فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية حتى الجمعة المقبلة

كشف الباحث دوف إس. زاخم في موقع مجلة ناشيونال إنترست، اليوم الإثنين، عن توقعات بتمديد فرز الأصوات بالبريد حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر، مشيرًا أن لا أحدًا يتوقع أن تنتهي الانتخابات الامريكية غدًا الثلاثاء.وإذا هزم ترامب، تمكن المرشح الديموقراطي جو بايدن من جمع 375 صوتًا في المجمع الانتخابي، فإن مستشاريه يمكن أن يقنعوه بمغادرة واشنطن، والقتال في يوم آخر، ربما بعد أن يطلق محطته التلفزيونية الخاصة، أو بمواصلة تغريداته، وفق لشبكة فرانس 24.ومن ناحية ثانية قد يقرر ترامب الدخول في نزاع داخل المحاكم إذا كانت النتائج غير متوازنة، ولا بد أن ترامب يشعر بالرعب لأن المدعية العامة لنيويورك لاتيسيا جيمس تسعى إلى سجنه بسبب اتهامات متنوعة بالاحتيال، ولمحت جيمس مرارًا إلى أنها ستفعل ذلك فور مغادرة ترامب البيت الأبيض.وقال زاخم، إن جيمس ليست الوحيدة التي ستسعى وراء رأس ترامب التي يصفها الرئيس بـ"الجميلة". فهناك المدعي العام لمنطقة مانهاتن سيروس فانس جونيور، نجل وزير الخارجية في عهد الرئيس جيمي كارتر، وهو على غرار أبيه منتم إلى الحزب الديموقراطي، ويقاتل للحصول على سجلات ترامب الضريبية.وأشار زاخم إلى أنه من غير المرجح أن يسلم ترامب بنتائج الانتخابات قبل أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، حيث يعتمد على ثلاثة قضاة عينهم هو بنفسه.