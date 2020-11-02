رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بتمديد فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية حتى الجمعة المقبلة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:31 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
منار أحمد
طباعة
كشف الباحث دوف إس. زاخم في موقع مجلة ناشيونال إنترست، اليوم الإثنين، عن توقعات بتمديد فرز الأصوات بالبريد حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر، مشيرًا أن لا أحدًا يتوقع أن تنتهي الانتخابات الامريكية غدًا الثلاثاء.

وإذا هزم ترامب، تمكن المرشح الديموقراطي جو بايدن من جمع 375 صوتًا في المجمع الانتخابي، فإن مستشاريه يمكن أن يقنعوه بمغادرة واشنطن، والقتال في يوم آخر، ربما بعد أن يطلق محطته التلفزيونية الخاصة، أو بمواصلة تغريداته، وفق لشبكة فرانس 24.

ومن ناحية ثانية قد يقرر ترامب الدخول في نزاع داخل المحاكم إذا كانت النتائج غير متوازنة، ولا بد أن ترامب يشعر بالرعب لأن المدعية العامة لنيويورك لاتيسيا جيمس تسعى إلى سجنه بسبب اتهامات متنوعة بالاحتيال، ولمحت جيمس مرارًا إلى أنها ستفعل ذلك فور مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وقال زاخم، إن جيمس ليست الوحيدة التي ستسعى وراء رأس ترامب التي يصفها الرئيس بـ"الجميلة". فهناك المدعي العام لمنطقة مانهاتن سيروس فانس جونيور، نجل وزير الخارجية في عهد الرئيس جيمي كارتر، وهو على غرار أبيه منتم إلى الحزب الديموقراطي، ويقاتل للحصول على سجلات ترامب الضريبية.

وأشار زاخم إلى أنه من غير المرجح أن يسلم ترامب بنتائج الانتخابات قبل أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، حيث يعتمد على ثلاثة قضاة عينهم هو بنفسه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء جلسة محاكمة أحمد شفيق في «فساد الطيران»

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح مبنى للمغتربين ممن لا تنطبق عليهم شروط التسكين

الأكثر قراءة

فيديو جديد لـ «طفل المرور».. قال لأمين الشرطة: « كفيل أكلك علقة أموتك»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

حبس سائق «ميكروباص دهس «سوزوكي» تقل أطفال بالبدرشين (صور)

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

عالم يوضح سبب ظهور الدبابير القاتلة في أمريكا

بكتيريا الأمعاء تحمي من الإشعاع

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«في ذكرى وعد بلفور».. تعرف على خطة الاحتلال الثقافي لفلسطين

«عواض» يشهد ختام مشروع «أهل مصر»

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة

كارمن سليمان والعطافي ومي فاروق في الليلة الـ3 لمهرجان الموسقى العربية