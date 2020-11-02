سكرتير عام مطروح يتابع سير العمل بمجلس الضبعة والحملة الميكانيكية

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الإثنين، مبنى مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة سير العمل والتأكيد على ضرورة الانضباط والالتزام مع الوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفوري على تذليلها وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.وتفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعة تيسير إجراءات منظومة تلقي طلبات المواطنين خاصة الراغبين في التقدم على التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا للضوابط المعمول بها في ذلك القانون.كما تفقد الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزية واستعداد كافة السيارات والمعدات للتحرك مع أي طارئ، خاصة مع بداية موسم الشتاء ومواجهة السيول وتجمعات مياه الأمطار.وتابع سير السيارات ومدى انضباط السائقين في الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة مع مراجعة تحركات جميع السيارات خارج الحملة والالتزام بخط السير وتوقيتات العودة، مقررًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.